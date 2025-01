Laprimapagina.it - La comunità di Busto Garolfo riceve due defibrillatori grazie a un’iniziativa di raccolta fondi straordinaria

Sabato 18 gennaio, la città diha festeggiato una grande vittoria collettiva con la consegna ufficiale di due, acquistati attraverso una campagna diincentrata su piccole monetine di rame. L’iniziativa, lanciata dal Milan Club con il supporto di Gaetano Di Fazio, gestore del Circolo Combattenti e Reduci, ha coinvolto tutta la, che ha contribuito a raccogliere ben 83.500 monetine, per un totale di 2,6 quintali di rame. La conta delle monete è stata realizzata dalla BCC die Buguggiate, che ha inoltre completato l’importo mancante insieme alla Fondazione Sodalitas, permettendo così l’acquisto di dueinvece di uno, come inizialmente previsto.La cerimonia di consegna si è tenuta nell’ex sala consiliare di via Magenta, alla presenza di numerose autorità, tra cui il sindaco Giovanni Rigiroli, il presidente della Fondazione Sodalitas Renato Pobbiati, l’onorevole Mario Mantovani e il presidente della BCC, Roberto Scazzosi.