I programmi in tv oggi 20 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Il Conte di Montecristo, su Canale 5 Grande Fratello. Guida aiTv della serata di lunedì 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Il Conte di Montecristo. A Marsiglia, Edmond constata che tutto è cambiato. Senza più nulla da perdere, si unisce al contrabbandiere Jacopo, salpa per Talamone e da lì raggiunge Montecristo, iniziando la sua vendetta contro Caderousse e i traditori. Su Rai 4 dalle 21.20 Army of one. Durante un’escursione nei boschi dell’Alabama, l’agente speciale Brenner Baker e suo marito Dillon vengono catturati e torturati da una banda di narcotrafficanti.