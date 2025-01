Quotidiano.net - I colossi tech sono armi di lotta politica

Razzante* Da imprese multinazionali a vere e proprie organizzazioni fiancheggiatrici del potere politico. Le piattaforme tecnologiche stanno vivendo una sorprendente metamorfosi e il loro rapporto con i governi, in particolare con quello americano, sta assumendo le sembianze di un nuovo tipo di collateralismo, come dimostrano il caso di TikTok e quello delle donazioni delle bigin occasione dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Dopo la vittoria dell’ex presidente, itecnologici sembrano aver deciso di allinearsi alla nuova amministrazione, anche a costo di compromettere la tutela dei diritti degli utenti. La vicenda di TikTok, che ha deciso di bloccare l’accesso alla piattaforma per 170 milioni di utenti americani, è l’emblema di quanto il potere politico stia cercando di esercitare un controllo sempre maggiore sulle piattaforme digitali.