Rompipallone.it - “Ha detto no”, doccia gelata per Juve e Milan: Motta e Conceicao furiosi

Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2025 12:01 di Giancarlo SpinazzolaBianconeri e rossoneri si preparano per la Champions, ma sempre con un occhio al mercato. Arrivano però pessime notizie dall’estero.Archiviato il match dell’Allianz Stadium di sabato sera, entrambe le squadre sono tornate ad allenarsi in vista delle rispettive sfide di Champions League contro Brugge e Girona, valevoli per la settimana giornata della fase a girone unico.Lantus può preparare la sua partita al meglio, con una certa serenità ritrovata in tutto l’ambiente in generale. Le ultime due uscite contro l’Atalanta e appunto il, hanno mostrato una squadra combattiva e che lavora insieme verso un unico obiettivo. Certo c’è ancora tantissimo da migliorare, ma la strada sembra essere quella giusta.Dall’altro lato, invece, il diavolo è incappato nell’ennesima brutta partita di questa stagione.