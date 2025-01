Ilfattoquotidiano.it - “Gli ispettori della Guida Michelin non possono entrare nel mio ristorante”: la storia dello chef Veyrat che detesta le stelle (per ‘colpa’ di un formaggio)

Potrebbe essere la trama di una serie Netflix. Lochelae diproprio non ne vuole sapere. Lui è Marce il Gambero Rosso riprende una sua intervista a Le Parisien. Dunque, loche dine ha avute tante, ha aperto un nuovoa Megève, uno di quelli con pochi coperti (18) e un menù degustazione da 450 euro. C’è qualcuno che non può. Chi? Gli, “vietato l’ingresso”. “Mi hanno detto che ero un pazzo a riaprire ungourmet, che alla mia età avrei dovuto piuttosto divertirmi. Ma il mio è il lavoro più bello del mondo, è come se fossi in vacanza tutti i giorni. Non lo faccio per i soldi. Anche se il menu costa 450 euro, non guadagno un soldo perché ho 15 dipendenti – che pago bene – per poco più coperti.