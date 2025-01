Ilrestodelcarlino.it - Espandi la memoria con Kingston Canvas Select Plus: 128GB di spazio e adattatore SD incluso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è un'azienda sempre molto attiva nella produzione di memorie e dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, la sua microSD con tanto diviene messa in offerta con uno sconto del 34% per un costo finale d'acquisto di 11,83€. Comprala subito, è in offerta microSD con: ecco le caratteristiche di questo prodotto Se avete necessità di una nuova microSD per espandere ladei vostri dispositivi e state cercando una schedina rapida e capiente siete nel posto giusto. Si tratta di una scheda dacon cui è possibile archiviare foto, video e contenuti multimediali di diverso genere. Si tratta di una microSD ottimizzata per i dispositivi Android. Con questa tipologia di device, dunque, risulta essere maggiormente veloce e performante durante il trasferimento dei dati.