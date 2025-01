Spazionapoli.it - Dorgu e l’intreccio con Garnacho: il colpo di scena che cambia il mercato del Napoli

Calciopotrebbe intrecciarsi con, undiche potrebbere la campagna acquisti invernale delIl calciodelè entrato nel vivo. Sono giorni caldissimi per capire quali saranno gli effettivi rinforzi degli azzurri per questa seconda parte di stagione. I partenopei devono difendere il primo posto in classifica dall’assalto dell’Inter e per farlo avranno bisogno di allungare la rosa, specialmente dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia.Da settimane vi riportiamo che le priorità sono due: il difensore centrale e l’esterno sinistro. Per il primo ruolo, in pole c’è sempre Danilo, che nelle prossime ore dovrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus. Intorno al brasiliano ci sono ancora dubbi, relativi a un possibile ritorno in patria, al Flamengo, ma l’operazione dovrebbe chiudersi.