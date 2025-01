Devi lasciare subito la casa Grande Fratello brutta notizia per il concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella nuova puntata del, in onda lunedì 20 gennaio 2025, Alfonso Signorini comunicherà il verdetto finale del nuovo televoto, che sancirà il nome del prossimo eliminato dal reality show di Canale 5. Oltre a questa attesissima eliminazione, durante la diretta ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla discussa coppia formata da Shaila e Lorenzo. I due, nelle ultime ore, hanno dato vita a un acceso diverbio che ha spinto il modello milanese a perdere il controllo, tanto da colpire con un pugno la parete del bagno, facendo esplodere la tensione tra i due.Dopo la controversa eliminazione di Helena Prestes la settimana scorsa, che aveva suscitato non poche polemiche, ilsta per privarsi di un altro, il cui nome verrà rivelato durante la puntata di lunedì 20 gennaio.