Thesocialpost.it - Colonnine per auto elettriche, l’ennesimo flop in Italia. Cosa è successo con l’ultimo bando

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo un’accelerazione che sembrava inarrestabile e pronta a sostituire nel giro di pochissimi anni il mondo della mobilità, lehanno subito invece una brusca frenata. A testimonianza di questo, oltre ai dati internazionali sul calo della produzione e della vendita di tali mezzi, ci sono anche i dati diffusi da aziende e associazioni di categoria che certificano un vero e propriodei bandi indetti dal ministero dell’Ambiente, che avrebbero dovuto dotare l’di una rete capillare didi ricarica rapida per i veicoli a batteria. Il Pnrr avrebbe dovuto incentivare la costruzione di oltre 18milanel nostro Paese, ma se tutto va bene ne verranno realizzate appena 3.800, poco più di un sesto di quelle preventivate. Dei 640 milioni messi a disposizione dal governo, ne sono stati assegnati soltanto 96: 52,7 per realizzare stazioni di ricarica nei centri urbani e 43,9 milioni per le strade extraurbane.