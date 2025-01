Donnapop.it - Chi è Sam Claflin, sapete chi è l’ex moglie famosa dell’attore che fa il Conte di Montecristo?

Samè l’attore britannico protagonista della serie televisiva italiana Ildi. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche: The Hunger Games prequel, qualcosa è andato storto: piovono critiche, fan delusi (no spoiler)Affascinante e bello da far paura, Samè l’attore britannico corteggiato dalla maggior parte dei registi a livello mondiale. Eppure, prima di iniziare la sua carriera nella recitazione, nel suo cuore c’era il sogno del calcio: era un calciatore promettente ma, in seguito a un infortunio dove si è rotto una caviglia quando aveva appena sedici anni, Sam ha dovuto abbandonare quel suo desiderio. Grazie all’incoraggiamento di un insegnante del liceo, primo testimone del suo straordinario talento, Sam ha provato la strada del cinema, trovandosi quasi subito investito dal successo.