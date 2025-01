Ilrestodelcarlino.it - Bologna-Borussia Dortmund, Champions ad alta tensione: strade chiuse e modifiche dei bus

, 20 gennaio 2025 – Già da stamattina in centro storico è vietata la vendita d’asporto di vetri e lattine e lo sarà fino alle 3 di stanotte. Stessa storia domani dalle 10 alle 21 in centro e fino alle 3 in via Saragozza (oltre al divieto di somministrare alcolici, anche all’interno dei locali, per domani pomeriggio, dalle 14.30 alle 19). Il motivo? L’imminente partita diLeague: al Dall’Ara domani sera (martedì 21) dalle 21 la sfida sarà contro ile sono attesi in città circa 3mila tifosi tedeschi tra oggi e domani. Sono già in corso numerosi controlli sia in aeroporto sia sulle principali vie d’arrivo in città, come le tratte autostradali interessate dal transito dei tifosi (in pullman e auto) e i caselli. La preoccupazione, infatti, riguarda la possibile confusione per l’arrivo dei numerosi tifosi e il conseguente sovraffollamento delle zone attorno allo stadio.