Lanazione.it - Batte forte il cuore dei tifosi. L’accoglienza trionfale dopo l’exploit nel derby

Leggi su Lanazione.it

La carica alla squadra in partenza per ilieri sera a Follo. Pur costretti a seguire ilin tv, iaquilotti non hanno voluto far mancare il loro supporto: in 400 si sono radunato sotto l’Nh Hotel per ’scortare’ con una scooterata la squadra verso l’autostrada per Carrara. Cori, fumogeni e incitamento ai giocatori, insieme a uno striscione di polemica contro il divieto alla trasferta. Allo stadio dei Marmi ad incitare lo Spezia c’era una quindicina diaquilotti che hanno potuto acquistare il biglietto in quanto non residenti nelle province di Spezia e Massa. Si sono comunque fatti sentire con cori di incitamento alla squadra, che li ha ringraziati con una prestazione super e una vittoria mai in discussione. In serata il gran finale quando un centinaio di supporter ha accolto trionfalmente lo Spezia di ritorno a Follo, anche qui con cori e fumogeni.