Oasport.it - Australian Open, Alcaraz ha il tabellone più duro. Vecchie conoscenze in arrivo per Sinner

Entrano sempre più nel vivo gli2025: ildel primo Slam della stagione è allineato ai quarti di finale e i percorsi per i big coinvolti al maschile sono decisamente diversi per avversari e livello di difficoltà da qui fino alla finale. Già alla vigilia ilpiù tosto sembrava quello di Carlose così si sta confermando.Lo spagnolo ai quarti di finale ha infatti di fronte il grande scoglio Novak Djokovic: sarà una sfida nel quale il murciano alla vigilia parte favorito, ma contro un avversario che sembra presentare un livello di gioco superiore rispetto allo scorso anno. Nole, dopo aver concesso un set a Basavareddy e a Faria nei primi due turni, ha decisamente convinto fra terzo e quarto turno contro Machac e Lehecka, vincendo entrambi i match in tre set.