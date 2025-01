Thesocialpost.it - Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 2.2 avvertita nella notte

Una lievediha interessato questal’entroterra della provincia di Pisa, con epicentro localizzato a Santa Luce. Secondo i dati forniti, il sisma ha raggiunto unadi 2.2 ed è stato registrato intorno alle 23.45.Numerose segnalazioni sono arrivate non solo da varie località della provincia pisana, ma anche da aree limitrofe come Livorno. In particolare, nei centri di Castelnuovo della Misericordia, Palazzi, Castiglioncello e Rosignano, molti residenti hanno dichiarato di aver percepito chiaramente la.Nonostante il comprensibile allarme, non si registrano al momento danni a persone o cose. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione, mentre il lieve sisma ricorda l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul rischio sismico in un’area, come quella, spesso interessata da eventi di questo tipo.