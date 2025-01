Ilgiorno.it - Pista di fondo di Trivigno chiusa: un asso turistico non giocato

Aprica (Sondrio) – Sedersi intorno ad un tavolo per risolvere definitivamente la problematica inerente la mancata apertura delladidi, situata in quota a 1.800 metri, sul Comune di Tirano (è gestita dalla Comunità montana), ma che turisticamente rappresenta o rappresenterebbe un plus per la vicina stazione invernale di Aprica. Anche quest’anno (come nei due precedenti) il tracciato disolivo di(la neve è scarsa) non verrà aperto con i suo sette chilometri di divertimento (dislivello 150 metri). Gli appassionati, valtellinesi ma anche provenienti da altre località, si sono interrogati sul perché non si sia riusciti ad aprire lasituata in mezzo alla natura in un luogo bellissimo e incontaminato. C’è pure un facile parcheggio. In molti, anche sul web, chiedono l’intervento degli amministratori per ripristinare lae renderla fruibile agli appassionati dello sci nordico.