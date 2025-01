Oasport.it - Pagelle superG Cortina: Brignone non deve darsi limiti temporali. Gut spaventa, per Goggia si fa dura

2025Federica, 10 e lode: meglio di così non si può sciare. La valdostana oggi ci ha regalato la perfezione assoluta. Con il pennello ha tratteggiato le curve come nessun altra, ma la vera novità rispetto ad inizio carriera sta nelle incredibili doti di scorrevolezza acquisite con anni di duro ed instancabile lavoro. “La velocità può allungarmi la carriera. I podi di Tomba? Vediamo quante altre stagioni farò“. Da queste dichiarazioni si comprende come l’azzurra stia pensando anche ad un futuro dopo le Olimpiadi Invernali di Milano2026. In effetti se Lindsey Vonn è tornata a 40 anni e sta dimostrando di essere competitiva, perché, che ne ha 34, dovrebbeuna scadenza? Finché continua a divertirsi e rimane competitiva a questi livelli, allora è corretto nonalcun limite temporale.