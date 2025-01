Spazionapoli.it - Napoli schiaccia Sassari: Green e Toté trascinatori

IlBasket ospita Banco di Sardegnaalla 16a giornata del campionato di Serie ATerza vittoria in campionato perBasket che finalmente respira dopo mesi infernali. La cura coach Valli funziona e la dimostrazione è tutta da vedere nella mentalità, nella gestione dei momenti positivi e nell’atteggiamento difensivo.trascina gli Azzurri con una prestazione da vero leader. Bene anche Totè. Percentuali terribili da tre per.Primo quartoRitmo iniziale lento, con tanti errori da una parte e dall’altra. I primi sei punti disono tutti firmati da. De Nicolao fa impazzire il palazzetto con palla rubata, dietro schiena in contropiede per saltare due difensori e cambio mano sotto canestro. Coach Bulleri costretto al timeout dopo 4?, a seguito della tripla di Woldetensae.