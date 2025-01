Thesocialpost.it - Napoli, lite per una ragazza: 16enne accoltellato all’addome

Leggi su Thesocialpost.it

A Frattamaggiore, alle porte di, in via Roma, unaper motivi sentimentali è finita con un. Il ragazzo, nonostante la ferita, si è recato da solo all’ospedale della cittadina, dove i medici gli hanno dato una prognosi di sette giorni.Leggi anche: Modena, Andrea Paltrinieri si toglie la vita in carcere: «Minacciato dai detenuti»Il colpevole confessaIn mattinata, un altrosi è presentato alla caserma dei carabinieri di Caivano per confessare di essere l’autore del gesto. I militari lo hanno denunciato per lesioni aggravate.Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra i due adolescenti sarebbe nato da una discussione per unacontesa. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire meglio i dettagli dell’accaduto. La comunità di Frattamaggiore rimane scossa da questo episodio, che coinvolge due ragazzi così giovani.