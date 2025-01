Juventusnews24.com - Kelly Juventus, il piano è chiaro! Arrivano conferme sul difensore: si punta a questo doppio colpo. Le ultimissime

Tra i calciatori accostati alla Juve per la difesa c'è Kelly del Newcastle. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il piano dei bianconeri è quello di acquistare due difensori nella sessione invernale. In lista c'è sia il giocatore del Newcastle ma anche Renato Veiga del Chelsea: aumentano quindi le possibilità di un doppio colpo dall'Inghilterra dopo che la pista per Tomori si è, al momento, congelata.