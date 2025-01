Io e lui… Verissimo Jessica e Memo Remigi | si scopre soltanto adesso e il pubblico non crede alle proprie orecchie

Leggi su Caffeinamagazine.it

è tornato a far parlare di sé nelle ultime settimane per alcune dichiarazioni rilasciate riguardo aMorlacchi, con la quale ha condiviso un capitolo controverso della sua carriera televisiva. Dopo l’uscita didal Grande Fratello, dove si è distinta per la sua autenticità e sensibilità, e la sua intervista aha deciso di affrontare nuovamente il tema del loro rapporto, fornendo ulteriori dettagli sulla loro riconciliazione e sul suo punto di vista.>> “È tornata in casa”. Grande Fratello, appena entrata corrono tutti a salutarla: che entusiasmoDurante un’intervista recente,ha espresso apprezzamento per le parole di, che aha sottolineato di averlo perdonato per quanto accaduto nell’ottobre 2022, durante la trasmissione Oggi è un altro giorno.