Henry Cavill e la compagna Natalie Viscuso sono diventati genitori

è diventato papà. A diffondere la notizia è stato People: l’attore britannico, che ha prestato il volto a Superman, non ha fatto alcun annuncio ufficiale ma è stato avvistato in Australia, dove sta attualmente girando il film live-action Voltron, insieme allaspingere un passeggino.è diventato papà per la prima voltaUna bellissima notizia per i fan di: la star di The Witcher e di Superman e laper la prima volta. Nessun annuncio ufficiale per la coppia, ma una serie di foto diffuse dai paparazzi sul Daily Mail che hanno avvistato l’attore e la fidanzata in Australia – doveè impegnato nelle riprese del film Voltron – mentre portano a spasso un passeggino.A dare conferma della lieta notizia è stato poi il magazine People, che però non ha svelato alcun dettaglio né sul sesso del bebè né sulla data di nascita del bimbo (o della bimba) venuto al mondo.