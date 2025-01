Drammatico scontro frontale tra una Opel Corsa ed una Kawasaki Sull’asfalto il corpo esanime di Emanuele deceduto sul colpo Aveva solo 34 anni Il commosso ricordo di Silvia Carocci sindaco di Artena

Leggi su Dayitalianews.com

L’incidente mortale: dinamica ancora da accertareUn tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 gennaio ad, lungo via Guglielmo Marconi, nel cuore della cittadina lepina. La vittima èTalone, un giovane di 34.Secondo le prime ricostruzioni,era alla guida della suaquando si è scontrato frontalmente con una, condotta da un cittadino albanese. L’impatto, violento e devastante, non ha lasciato scampo al giovane motociclista, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro, che stanno indagando per accertare la dinamica e le responsabilità dell’incidente.Un’intera comunità in luttoLa notizia ha scosso profondamente le comunità die Santo Giudico di Valmontone, luoghi checonsiderava la sua casa.