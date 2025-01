Terzotemponapoli.com - Conte: “Percorso super, ora corriamo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Una vittoria importante su un campo difficileAntonio, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Una partita cruciale per il morale e la classifica, soprattutto considerando che due mesi e mezzo fa gli azzurri avevano subito una pesante sconfitta in casa per 3-0 contro la stessa squadra.“Torniamonti e soddisfatti. Vincere su un campo così difficile non è mai semplice. Ho chiesto ai miei di essere coraggiosi e lo hanno fatto, anche dopo aver subito un gol che avrebbe potuto abbattere chiunque,” ha dichiarato. Il secondo gol dell’Atalanta, secondo il tecnico, avrebbe potuto “ammazzare un toro”, ma il Napoli ha risposto con carattere, siglando il terzo gol e portando a casa una vittoria pesante contro un’avversaria chenon considera più un’outsider.