Cecilia Sala e Elon Musk | Ecco perché era fondamentale – Video

(Adnkronos) – “Nessuno della mia famiglia e neanche (il mio compagno) Daniele Raineri hanno mai parlato con”. Lo ha chiarito, la giornalista liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran lo scorso 8 gennaio, ospite di ‘Che Tempo Che Fa’, andata in onda domenica 19 gennaio sul Nove. “Innanzitutto, diciamo che la mia famiglia – ricostruisce– prova a contattare chiunque in quei momenti e l’unica priorità dal loro punto di vista era liberarmi. Nessuno di loro ha mai parlato conma Daniele Raineri contatta il referente diin Italia, Andrea Stroppa, e gli chiede se può far arrivare questa notizia dalla famiglianon la scopra dai giornali. I rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e l’Iran – ricorda – sono interrotti dal ’79, dalla rivoluzione islamica quando i rivoluzionari islamici iraniani rapiscono tutti quelli che trovano dentro l’Ambasciata degli Stati Uniti, che da allora è chiusa, però esce sul New York Times due mesi prima del mio rapimento cheaveva incontrato l’Ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite che è a New York”.