Caso Balotelli, arriva il confronto con Vieira: l'epilogo inaspettato

, faccia a faccia con: ecco cosa sta accadendoilcon: epilogo– SerieanewsQuando Marioha firmato con il Genoa il 28 ottobre scorso, sembrava l’inizio di una nuova avventura in Serie A, una chance per tornare a brillare dopo una carriera che, tra alti e bassi, ha spesso attirato l’attenzione più per le polemiche che per i suoi indiscutibili talenti.Voleva mettersi in gioco sotto la guida di Alberto Gilardino, che lo aveva fortemente voluto, ma poco più di un mese dopo, la situazione è cambiata drasticamente. Con l’esonero di Gilardino e l’arrivo di Patrickin panchina, le cose non sono andate comesi aspettava, e ora si parla già di una possibile separazione dal club rossoblù.ed il rapporto con: gioca con il contagocce, svincolato e in cerca di riscatto, ha firmato con il Genoa in un momento in cui sembrava avere una nuova chance di rilancio.