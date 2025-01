Ilgiorno.it - Canonica e chiesa parrocchiale visitate dai ladri: magro bottino

Doppia incursione sia nella casache nelladi San Bartolomeo apostolo a Vellezzo Bellini, per unche non raggiunge i 100 euro. Il furto è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì, scoperto il giorno successivo e quindi denunciato ai carabinieri della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini sull’accaduto. Il ladro o i, se entrati in azione in più di uno, hanno forzato il cancello della recinzione che si trova lateralmente e dal quale si accede alla casa, nella quale si sono introdotti con un’altra effrazione, alla porta dell’ingresso. Evidentemente interessati solo ai contanti, hanno trovato però poche banconote, per circa 40 euro. Non soddisfatti, dal passaggio interno della casasono quindi entrati anche nella, dove hanno saccheggiato varie cassette delle offerte, racimolando in tutto altri 40 euro circa in monete, raddoppiando così il lororimasto comunque scarno.