Donnaup.it - Albero di Natale salato con ripieno goloso: l’aperitivo delle feste, facilissimo!

Leggi su Donnaup.it

Questo è l’antipasto perfetto per ledi: un, al pesto e formaggio, con una base di sfoglia. Sembra un piccolo capolavoro di pasticceria, eppure realizzarlo è semplicissimo!Vi spiegheremo passo a passo come procedere e il risultato incanterà voi e i vostri ospiti.Fragrante e saporito, questo stuzzichino vi farà fare un figurone.Per prepararlo servono pochissimi ingredienti, tra cui il pesto, ovviamente. Il trucco per non fallire miseramente presentando un salatino umidiccio consiste nello scolarlo il più possibile dall’olio in eccesso. In questo modo, l’impasto resterà asciutto e croccante. Per quanto riguarda il formaggio, scegliete quello che preferite per accordarsi con i vostri gusti personali, ma, dal canto nostro, vi consigliamo la mozzarella, che ben si accosta in questa ricetta per il suo sapore rotondo e delicato, che esalta, ma non copre.