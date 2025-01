Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, attenzione speciale per Ale Gentile

Dire Alessandroequivale ad alzare subito il livello dida parte della tifoseria. Il fatto che militi nella seconda squadra di Milano e non più nell’Armani come agli inizi della sua carriera, quando per lui si ipotizzava anche un approdo nella Nba, non cambia la sostanza: rimane l’italiano più forte che gioca in questa lega. Per cui il suo arrivo, domani con l’Urania, apre la sfida a chi avrà l’arduo compito di marcarlo. "Credo che queste rivalità regalino qualche stimolo in più in particolare ai giocatori italiani che hanno già vissuto questi duelli – spiega coach Leka – mentre per i nostri due americani non fa differenza chi incontriamo, li vedo sempre sul pezzo". Una settimana tosta, cominciata domenica con Brindisi, proseguita con la trasferta di Vigevano e andrà a chiudersi ancora fra le mura amiche, sperando di avere Lombardi fra gli arruolati: "Eric ha fatto il primo allenamento ieri e dopo dieci giorni con la febbre era un po’ giù, è normale.