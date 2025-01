Juventusnews24.com - Vlahovic deve sfatare quel tabù in Juve Milan. C’è una cosa che non gli è mai riuscita in bianconero: la statistica

di RedazionentusNews24ha unda doverin. Unanon gli è maicon i bianconeri: lanegativaE’ il giorno di, big match in programma all’Allianz Stadium e valido per la giornata numro 21 di Serie A. Una sfida per la quale torna a disposizione anche Dusan, che ha pienamente recuperato dall’infortunio.Il serbo ha unda dovercon i rossoneri: infatti non ha segnato né servito assist nelle tre gare di campionato contro i meneghini con la maglia bianconera. Con la Fiorentina, invece, aveva preso parte a quattro gol (due reti e due assist).QUOTE– Il grande classico del calcio italiano, una partita che sia lantus sia ilhanno il bisogno di vincere per non complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League.