Sinner rivela | Ho dormito male la tensione delle corde non andava bene E sul rovescio a una mano…

Jannikha avuto la meglio sullo statunitense Marcos Giron e si è così qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione che si sta disputando sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo ha faticato più del previsto contro il rognoso americano, dovendo anche recuperare un break di svantaggio nel terzo set per riuscire a imporsi con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e proseguire la propria avventura, con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.Nelle dichiarazioni rilasciate a caldo in campo aveva parlato del suo rapporto con il sonno e si era soffermato sulla marcia di avvicinamento ai vari incontri, ma su questo aspetto si è voluto soffermare con attenzione durante la conferenza stampa per chiarire alcuni aspetti: “Normalmente sono uno che dorme molto