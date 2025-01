Rompipallone.it - Serie A, infortunio e tegola al Fantacalcio: i tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

inA, per quanto successo quest’oggi sia per il suo allenatore che per i fantallenatori.Uno dei principali giocatori tra quelli che ottengono un buon voto al, rappresentando uno dei titolarissimi ed intoccabili tra gli ultimi slot e non solo e che è pure tra i principali rumors di calciomercato di Milan e Inter per questo gennaio.È successo nel corso della sfida di quest’oggi, giocata nell’anticipo diA di questo sabato e che lo ha visto costretto a saltare il resto del match, chiedendo la sostituzione durante la stessa partita che si è giocata prima del turno in Champions League.inA: è successo nell’anticipoSul finale del primo tempo ha chiesto il cambio, nell’immediato, dopo il fastidio che ha avvertito. E si teme il peggio adesso al club che, già in una situazione molto complessa, perde il proprio centrocampista e col rischio di vederlo out per i prossimi match.