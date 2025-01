Oasport.it - Sci alpino, oggi la discesa di Wengen. Odermatt e gli svizzeri favoriti, Paris e Casse a caccia del podio

Dopo il superG di ieri, la Lauberhorn è pronta a mostrare quest’tutti i suoi oltre 4 chilometri con la gara più attesa, lalibera di. Un concentrato di tecnica, resistenza, forza per domare una delle piste più difficili ed iconiche di tutto il Circo Bianco. I padroni di casa della Svizzera sono i grandi, mentre in casa Italia si cerca di spezzare un tabù che dura ormai da dodici anni.Marcoha vinto le ultime due discese di, ma il campione elvetico ha steccato completamente il superG di ieri e avrà certamente voglia di riscattare la brutta prestazione.resta l’uomo da battere, ma già dai suoi compagni di squadra arrivano i primissimi rivali. Su tutti uno scatenato Franjo Von Allmen, reduce dal trionfo di ieri in superG, ma attenzione anche a Justin Murisier, Alexis Monney e Stefano Rogentin, altre tre carte importanti tra gli elvetici.