Terzotemponapoli.com - Prandelli: “Scudetto? Nessuna ha tante frecce come l’Inter. Anche Napoli ed Atalanta…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: Ma in ogni casonon correrà solo contro il: sono convinto che l’Atalanta sarà protagonista fino alla fineIntervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale Cesareha commentato il momento deldi Simone Inzaghi e della lotta per lo: “Molto dipenderà dalla tenuta fisica di Calhanoglu, calciatore mai banale“Molto dipenderà dalla tenuta fisica di Calhanoglu, calciatore mai banale, ma in campionatosquadra ha: loè in mano sua, nella misura in cui riuscirà a dimostrare sul campo questa superiorità, giornata dopo giornata. Il calcio di oggi rischia di diventare scontatoPer farlo, però, il regista dovrà mancare il meno possibileperché Calha regala l’imprevedibilità che serve a Inzaghi.