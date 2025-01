Pallanuoto World Cup femminile 2025 | Italia ko 13-12 contro l’Ungheria decisiva la sfida con Israele per il passaggio del turno

Leggi su Sportface.it

ko di misuranellavalida per leCupdi. Nel secondo indel girone finale ad Alessandropoli, il Setterosa ha perso 13-12le magiare vicecampionesse olimpiche, e ora si giocherà ilalle Superfinal di aprile, domani alle ore 12.00ne. Le israeliane, già sconfitte in maniera netta nel primo girone (16-9), non sembrano rappresentare un ostacolo insormontabile per il sestetto azzurro.le ungheresi, l’ha dato prova di grande carattere, ma la stella ungherese Keszthelyi, autrice di sei gol, ha guidato la sua squadra alla vittoria. Nonostante ciò le azzurre hanno anche condotto nel corso della gara, arrivando ad un momentaneo vantaggio sul 6-5; alla fine però la maggiore esperienza delle avversarie ha prevalso.