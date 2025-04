Dazi Trump pronto a colpire chip e farmaci Sefcovic negli Usa | Vogliamo un accordo giusto

Trump non si ferma. La guerra commerciale prosegue e le dichiarazioni del presidente Usa continuano a seminare il caos. Trump assicura che già questa settimana annuncerà Dazi sui semiconduttori, anche se ci sarà flessibilità con alcune aziende del settore. Ciò significa che l'esclusione degli smartphone e dei computer dalle tariffe reciproche con la Cina avrà vita corta. Trump ha inoltre confermato che la prossima mossa sarà quella di colpire anche i farmaci.Mosse che si inseriscono nel piano di riportare in Usa le produzioni strategiche, dai chip ai medicinali, dall'acciaio all'alluminio e alle auto. In modo da non dipendere da Paesi stranieri, tantomeno dalla Cina. Il tutto con una certa elasticità: "Non cambio idea, nessun Paese si salverà, ma sono flessibile", ha detto il tycoon tentando di spiegare il suo "back-and-forth" (tira e molla) tariffario.

