McTominay+Lukaku il Napoli non molla | 3-0 all'Empoli Conte torna a -3 dall'Inter e crede allo scudetto

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Lukaku (7,5) devastante, McTominay (7) giganteggia in mediana, Gudmundsson (6)

Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona e torna a -1 dall'Inter. Decisivi i gol di Lukaku e Raspadori, Gudmundsson prova a riaprire i giochi ma la squadra di Conte riesce a tenere botta nel...

Napoli, le pagelle di CM: Lukaku MVP, McTominay domina col fisico

Meret 6: impossibile arrivare sul tiro di Gudmundsson. Chiude tutto nel finale Di Lorenzo 6,5: la deformazione professionale lo porta spesso in...

