Napoli-Empoli 3-0 McTominay e Lukaku indomabili speranze accese per gli azzurri Rileggi qui la partita

Napoli privo di Anguissa, Di Lorenzo e Buongiorno si appresta a sfidare l’Empoli allo stadio Maradona nell’ultimo match di giornata. Conte per sopperire alle assenze dei tre qui sopra citati, inserisce Gilmour, Mazzocchi e Juan Jesus, per il resto gli undici sono gli stessi della sfida contro il Bologna. Gli azzurri cercano tre punti che continuerebbero ad alimentare le speranze di rimanere ad un passo dai nerazzurri. L’Empoli dal canto suo è alla disperata ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dal baratro della retrocessione93? Finisce così! Napoli-Empoli 3-0, dominio azzurro al Maradona tralasciando i venti minuti iniziali92? Ultimi tentativi senza enfasi dei toscani, colpo di testa di Grassi fuori di un bel pò90? Tre minuti di recupero85? Ultimi minuti di pura formalità al Maradona82? Conte per questi ultimi minuti inserisce anche Ngonge, Raspadori e Billing. Ilnapolista.it - Napoli-Empoli 3-0, McTominay e Lukaku indomabili, speranze accese per gli azzurri. Rileggi qui la partita. Leggi su Ilnapolista.it Ilprivo di Anguissa, Di Lorenzo e Buongiorno si appresta a sfidare l’allo stadio Maradona nell’ultimo match di giornata. Conte per sopperire alle assenze dei tre qui sopra citati, inserisce Gilmour, Mazzocchi e Juan Jesus, per il resto gli undici sono gli stessi della sfida contro il Bologna. Glicercano tre punti che continuerebbero ad alimentare ledi rimanere ad un passo dai ner. L’dal canto suo è alla disperata ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dal baratro della retrocessione93? Finisce così!3-0, dominio azzurro al Maradona tralasciando i venti minuti iniziali92? Ultimi tentativi senza enfasi dei toscani, colpo di testa di Grassi fuori di un bel pò90? Tre minuti di recupero85? Ultimi minuti di pura formalità al Maradona82? Conte per questi ultimi minuti inserisce anche Ngonge, Raspadori e Billing.

Potrebbe interessarti anche:

McTominay+Lukaku, il Napoli non molla: 3-0 all'Empoli, Conte torna a -3 dall'Inter e crede allo scudetto

McTominay e Lukaku, il Napoli vola sulle ali dei suoi protagonisti e non molla lo scudetto Gli uomini di Antonio Conte rispondono con vigore...

Napoli-Empoli, le pagelle di CM: McTominay risponde a Conte, Lukaku fa morbidi Viti e Marianucci. Esposito ci prova

Napoli-Empoli 0-0 NAPOLI Meret 6: per poco Esposito non lo sorprende, lui si fa trovare pronto sulla conclusone da lontano dell`attaccante. Brivi...

Lukaku e McTominay stendono l’Empoli! Il Napoli tallona l’Inter

Il Napoli vince con un netto 3-0 contro l’Empoli e resta in scia dell’Inter di Simone Inzaghi che nel weekend aveva vinto contro il Cagliari. LOTTA – Continua in maniera serrata la lotta tra ...

Serie A, Napoli-Empoli 3-0: McTominay e Lukaku travolgono i toscani, partenopei a -3 dall’Inter - Napoli-Empoli 3-0 a fine partita. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta. McTominay e Lukaku show: 3-0 all'Empoli, Napoli ancora a -3 dall'Inter. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta. Serie A: Napoli-Empoli 3-0. Napoli-Empoli 3-0, la banda Conte risponde all’Inter. Ne parlano su altre fonti

fanpage.it riferisce: Il Napoli batte 3-0 l’Empoli e si riporta a -3 dall’Inter: McTominay e Lukaku illuminano il Maradona - McTominay e Lukaku illuminano la notte del Maradona e permettono al Napoli di riportarsi a -3 dall'Inter: la squadra di Antonio Conte batte 3-0 l' Empoli e prosegue nel suo duello con i rivali ...

Segnala ilmattino.it: Napoli-Empoli 3-0: Lukaku e McTominay da sogno, la corsa allo scudetto resta aperta - La distanza dall'Inter non è cambiata: a 7 giornate dalla fine della stagione, il Napoli di Antonio Conte può ancora sognare lo scudetto. Gli azzurri scendono di nuovo in ...

Lo riporta ilmattino.it: Napoli-Empoli 3-0, la pagella: riecco Big-Rom, delude solo Neres - 3 gol, 3 punti, come non capitava da un po'. Come questo Napoli aveva bisogno. Conte aveva chiesto ai suoi gol e responsabilità, McTominay e Lukaku hanno risposto presente. Il primo ...