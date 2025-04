Pagelle Napoli-Empoli 3-0 | Lukaku-McTominay show i toscani durano un tempo

Pagelle di Napoli-Empoli, con i voti ai protagonisti del posticipo della 32^ giornata di Serie A. Un 3-0 che non racconta tutto di una partita che ha visto un Empoli molto coraggioso nel primo tempo con un atteggiamento quasi spregiudicato. Tanta corsa e anche qualche occasione da gol per i toscani, smorzati però dall’1-0 di McTominay al 18?. Lavoro eccellente di Lukaku a centrocampo e lo scozzese ha una prateria per avanzare e battere un imperfetto Vasquez. Poi la partita è senza storia nel secondo tempo: Lukaku trova il gol e anche il secondo assist per la doppietta di McTominay. Entrambi, poi, sfiorano nuovamente il gol. Insomma, il Napoli vince e rimane a -3 dall’Inter. Di seguito, quindi, le Pagelle di Napoli-Empoli. Pagelle Napoli-Empoli 3-0NapoliMeret, 6: praticamente inoperoso, salvo in un’occasione dà sicurezza nell’area piccola e si fa trovare pronto nel tentativo di Esposito. Leggi su Sportface.it Ledi, con i voti ai protagonisti del posticipo della 32^ giornata di Serie A. Un 3-0 che non racconta tutto di una partita che ha visto unmolto coraggioso nel primocon un atteggiamento quasi spregiudicato. Tanta corsa e anche qualche occasione da gol per i, smorzati però dall’1-0 dial 18?. Lavoro eccellente dia centrocampo e lo scozzese ha una prateria per avanzare e battere un imperfetto Vasquez. Poi la partita è senza storia nel secondotrova il gol e anche il secondo assist per la doppietta di. Entrambi, poi, sfiorano nuovamente il gol. Insomma, ilvince e rimane a -3 dall’Inter. Di seguito, quindi, ledi3-0Meret, 6: praticamente inoperoso, salvo in un’occasione dà sicurezza nell’area piccola e si fa trovare pronto nel tentativo di Esposito.

Napoli-Empoli 3-0, pagelle e tabellino: McTominay versione bomber, goal e assist per Lukaku, Politano inesauribile, Neres a folate, Esposito fa reparto, difesa toscana bocciata. Pagelle di Napoli-Empoli 3-0: Lukaku gol e assist, ciclone McTominay. Sprazzi di Esposito. PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-EMPOLI 3-0: Lukaku formato Champions e McTominay risponde a Conte. Napoli-Empoli 3-0, le pagelle: McTominay sugli scudi, Lukaku show!. Mctominay e Lukaku stendono 3-0 l'Empoli: Napoli di nuovo a -3 dall'Inter. PAGELLE NM – Napoli-Empoli, i voti di Antonio Petrazzuolo: “8 a McTominay, 7.5 a Lukaku”. Ne parlano su altre fonti

