Serie C NOW girone C 36esima giornata Crotone al terzo posto dopo il successo 3-2 nel posticipo contro il Foggia

Crotone 3Foggia 2Marcatori: 8° Gomez, 32° Santaniello (R), 54° Cargnelutti, 56° Groppelli, 74° EmmaussoCrotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Rispoli), Cargnelutti,Di Pasquale, Groppelli, Gallo, Vinicius (Stronati), Silva (Ricci), Gomez (Tumminello), Vitale, Murano (Schiro’). All. LongoFoggia (4-3-3): De Lucia, Silvestro, Parodi, Salines, Camigliano (Felicioli), Tascone (Danzi), Da Riva, Gala (Brugognone), Zunno, Santaniello ( Sarr), Orlando (Emmausso). All. Zauri Arbitro: Alfredo Iannello di MessinaAss. Antonio Aletta di Avellino – Luca Chiavaroli di PescaraQuarto giudice a bordo campo: Adam Collier di GallarateAmmoniti: Groppelli, Tascone, SilvaAngoli: 6 a 3 per il CrotoneRecupero: 1 e 5 minutiSpettatori: 4.039 incasso euro 14.599,98Arrivederci ai play-off, dopo la sfida contro il Foggia, per quanto riguarda altre partite casalinghe del normale campionato. Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 36esima giornata Crotone al terzo posto dopo il successo (3-2) nel posticipo contro il Foggia Leggi su Laprimapagina.it 2Marcatori: 8° Gomez, 32° Santaniello (R), 54° Cargnelutti, 56° Groppelli, 74° Emmausso(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Rispoli), Cargnelutti,Di Pasquale, Groppelli, Gallo, Vinicius (Stronati), Silva (Ricci), Gomez (Tumminello), Vitale, Murano (Schiro’). All. Longo(4-3-3): De Lucia, Silvestro, Parodi, Salines, Camigliano (Felicioli), Tascone (Danzi), Da Riva, Gala (Brugognone), Zunno, Santaniello ( Sarr), Orlando (Emmausso). All. Zauri Arbitro: Alfredo Iannello di MessinaAss. Antonio Aletta di Avellino – Luca Chiavaroli di PescaraQuarto giudice a bordo campo: Adam Collier di GallarateAmmoniti: Groppelli, Tascone, SilvaAngoli: 6 a 3 per ilRecupero: 1 e 5 minutiSpettatori: 4.039 incasso euro 14.599,98Arrivederci ai play-off,la sfidail, per quanto riguarda altre partite casalinghe del normale campionato.

