Virtus ribalta Brescia e aggancia Trapani in testa

Virtus batte 91-79 Brescia e si riprende, in coabitazione di Trapani, la testa della classifica. Bella vittoria per la formazione di Dusko Ivanovic che si impone al termine di una sfida dai 2 volti, con Brescia che grazie al suo attacco si fa prediligere nel primo tempo e con la Virtus che la ribalta nella ripresa, grazie ad una eccellente difesa che stritola l’attacco lombardo che segna appena 15 punti nei primi 15’ del secondo tempo. Sulle iniziative di un attivo Zizic parte meglio la Virtus che tocca il +5 sul 12-7 al 4’. Brescia risponde con un controparziale di 4-18 che costringe Ivanovic a chiedere sul 16-25 all’8’ che si allunga sul 18-29 del 10’ sulla tripla dell’ex Cournooh. Per quanto i bianconeri ci provino, la formazione di Ivanovic non riesce mai a risalire la china, costretta ad inseguire Brescia che tocca il massimo vantaggio sul 26-41 spendendo al 15’ la Virtus a -15. Sport.quotidiano.net - Virtus ribalta Brescia e aggancia Trapani in testa Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 14 aprile 2025 - Labatte 91-79e si riprende, in coabitazione di, ladella classifica. Bella vittoria per la formazione di Dusko Ivanovic che si impone al termine di una sfida dai 2 volti, conche grazie al suo attacco si fa prediligere nel primo tempo e con lache lanella ripresa, grazie ad una eccellente difesa che stritola l’attacco lombardo che segna appena 15 punti nei primi 15’ del secondo tempo. Sulle iniziative di un attivo Zizic parte meglio lache tocca il +5 sul 12-7 al 4’.risponde con un controparziale di 4-18 che costringe Ivanovic a chiedere sul 16-25 all’8’ che si allunga sul 18-29 del 10’ sulla tripla dell’ex Cournooh. Per quanto i bianconeri ci provino, la formazione di Ivanovic non riesce mai a risalire la china, costretta ad inseguireche tocca il massimo vantaggio sul 26-41 spendendo al 15’ laa -15.

