Napoli-Empoli 3-0 la pagella | riecco Big-Rom delude solo Neres

Napoli aveva bisogno. Conte aveva chiesto ai suoi gol e responsabilità, McTominay e Lukaku hanno risposto presente. Il primo con. Ilmattino.it - Napoli-Empoli 3-0, la pagella: riecco Big-Rom, delude solo Neres Leggi su Ilmattino.it 3 gol, 3 punti, come non capitava da un po'. Come questoaveva bisogno. Conte aveva chiesto ai suoi gol e responsabilità, McTominay e Lukaku hanno risposto presente. Il primo con.

Potrebbe interessarti anche:

Il presidente dell’Empoli Corsi: «Speriamo che contro il Napoli il risultato non sia esageratamente pesante»

In vista di Napoli-Empoli in programma lunedì sera il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Al centro dell’attenzione il match del ...

Napoli-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Empoli è una sfida valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi...

Calciomercato Napoli, gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno: ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo +Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta ...

Serie A, Napoli-Empoli 3-0: McTominay e Lukaku travolgono i toscani, partenopei a -3 dall’Inter - Napoli-Empoli 3-0 a fine partita. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta. McTominay e Lukaku show: 3-0 all'Empoli, Napoli ancora a -3 dall'Inter. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta. Serie A: Napoli-Empoli 3-0. Napoli-Empoli 3-0, la banda Conte risponde all’Inter. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da fanpage.it: Il Napoli batte 3-0 l’Empoli e si riporta a -3 dall’Inter: McTominay e Lukaku illuminano il Maradona - McTominay e Lukaku illuminano la notte del Maradona e permettono al Napoli di riportarsi a -3 dall'Inter: la squadra di Antonio Conte batte 3-0 l' Empoli e prosegue nel suo duello con i rivali ...

ilmattino.it riferisce: Napoli-Empoli 3-0: Lukaku e McTominay da sogno, la corsa allo scudetto resta aperta - La distanza dall'Inter non è cambiata: a 7 giornate dalla fine della stagione, il Napoli di Antonio Conte può ancora sognare lo scudetto. Gli azzurri scendono di nuovo in ...

Come scrive ilmattino.it: Napoli-Empoli 3-0, la pagella: riecco Big-Rom, delude solo Neres - 3 gol, 3 punti, come non capitava da un po'. Come questo Napoli aveva bisogno. Conte aveva chiesto ai suoi gol e responsabilità, McTominay e Lukaku hanno risposto presente. Il primo ...