Ligue 1 Monaco si riprende il secondo posto Lione torna in zona Champions

Champions League. Non solo questo, ennesima reazione in fondo alla graduatoria in questa stagione, merito del successo dello Stade Reims. L'esito delle partite del weekend La giornata numero 29 del campionato di Ligue 1 si apre con una piccola variazione di calendario, in accordo con la Federcalcio francese infatti il Psg ha ottenuto il posticipo del proprio match contro il Nantes al martedì 22 aprile prossimo, invece di disputarla questo weekend, così da potersi preparare al meglio per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Monaco si riprende il secondo posto, Lione torna in zona Champions Leggi su Sport.quotidiano.net Parigi 14 aprile 2025 – Tutto è deciso per il titolo ormai da diverse settimane, con tanto di aritmetica acquisita, ma in Francia sarà una bellissima volata finale per l'Europa. Si mescolano nuovamente le posizioni in vetta alla classifica, mentre il Paris Saint-Germain osserva con in testa la corona di Campione, quali altre squadre la raggiungeranno nella prossimaLeague. Non solo questo, ennesima reazione in fondo alla graduatoria in questa stagione, merito del successo dello Stade Reims. L'esito delle partite del weekend La giornata numero 29 del campionato di1 si apre con una piccola variazione di calendario, in accordo con la Federcalcio francese infatti il Psg ha ottenuto il posticipo del proprio match contro il Nantes al martedì 22 aprile prossimo, invece di disputarla questo weekend, così da potersi preparare al meglio per la sfida diLeague contro l'Aston Villa.

Potrebbe interessarti anche:

Vincenti del Bayern, Fiorentina e Monaco in Bundesliga, Serie A e Ligue 1

2025-03-01 00:47:00 Il web non parla d’altro: La Bundesliga, Ligue 1, Laliga e Serie A hanno avuto ciascuno una partita venerdì, tra cui la visita dei leader tedeschi del Bayern Monaco in una ...

Ligue 1, il Monaco vince e rovina i piani del PSG: vittoria del titolo rinviata per i parigini

Ligue 1, il Monaco vince in rimonta contro il Nizza: sorpasso al Marsiglia al secondo posto, rinviata la vittoria del titolo del PSG Il PSG deve rinviare la festa alla prossima settimana: il Monaco ...

Monaco-Reims, il pronostico di Ligue 1: combo e Multigol per Hutter

La vittoria del titolo, per la quarta volta consecutiva, è ormai cosa del PSG, volato a +13 sul Marsiglia di De Zerbi, ma in Ligue 1 c’è ancora molto da decidere tra Europa e salvezza. Importante ...

Ligue 1: Monaco si riprende il secondo posto, Lione torna in zona Champions. Ligue 1: l’AS Monaco stende l’OM senza esitazioni, porta a casa un clean sheet e si riprende il secondo posto in classifica. Ligue 1 - Lione-PSG 2-3. Il Nantes batte il Lens, crolla il Marsiglia di De Zerbi. Lille-Monaco 2-1. Ligue 1: il PSG si riprende la vetta, pari nel derby tra Brest e Rennes, Lens convincente. Ligue 1, domenica riprende il campionato. L'AS Monaco in casa con Metz in una partita da vincere (VIDEO). Il Monaco travolge l'OM e riprende il secondo posto in Ligue 1. Ne parlano su altre fonti

Scrive sport.quotidiano.net: Ligue 1: Monaco si riprende il secondo posto, Lione torna in zona Champions - I monegaschi battono il Marsiglia, pari tra Strasburgo e Nizza in zona Europa, il Psg riposa per la Champions League ...

m.tuttomercatoweb.com comunica: Ligue 1, il Monaco si riprende il 4° posto: 3-0 al Reims grazie alla tripletta di Biereth - L'attaccante danese trascina il Monaco contro il Reims con una fantastica tripletta ... ma il quartultimo posto in Ligue 1 (con 22 punti conquistati in 24 giornate) spaventa un po' alla luce delle ...

Si apprende da tuttosport.com: Crollo De Zerbi, tris Monaco al Marsiglia: in gol anche l'ex Juve Zakaria - La formazione di Hutter scavalca al secondo posto in classifica l'Olympique: in rete anche Minamino e Embolo ...