Posticipo Serie A Napoli-Empoli 3-0

22.40 Ilresta in scia all'Inter battendo 3-0 l'al 'Maradona'. Partita ricca di occasioni. Buon inizio, pericoloso con Gyasi e Fazzini. Chance per Lukaku (anticipato), che poi poco dopo, pesca bene in profondità McTominay, lo scozzese arriva al limite e fulmina Vasquez (18').Ci provano Gyasi, Politano,Neres, Gilmour ed Esposito che sfiora l'eurogol. Nella ripresa raddoppioal 56':da Gilmour a Olivera che pesca Lukaku in area per il 2-0. Il tris lo cala McTominay con la doppietta di testa su cross di Lukaku (61').