Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.0015-0 Trova profondità e angolo con il dritto, eccezionale però la difesa diche costringe all’errore di rovescio.3-2 GAME! Spinge di dritto, fa altrettanto l’ucraina ma il suo dritto si ferma in rete.40-15 Prova ad accelerare con il rovescio, ma il suo colpo non passa.30-15 L’ucraina mette pressione all’avversaria,non riesce ad alzare il dritto.30-0 Non passa lo slice difensivo di dritto di.15-0 Prima vincente per.2-2! Eccezionale risposta di rovescio giocata dalla numero uno d’Italia, svantaggio immediatamenteto.