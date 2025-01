Katia Palagi i familiari chiedono giustizia | Il suicidio? Colpa di un giro di truffe online con i bitcoin

Leggi su Open.online

Potrebbe essersi tolta la vita dopo essere stata vittima di una truffa, la 56enne di Massarosa (Lucca) trovata morta il 12 novembre 2024. A rivelarlo è il marito Giacinto Canini, che a Repubblica Firenze racconta: «Mia moglie ha avuto fiducia in qualcuno che le ha tagliato le gambe».lavorava nella segreteria di una scuola, ma nel 2022 sarebbe rimasta invischiata in una rete di. La donna avrebbe perso diverse migliaia di euro nella convinzione di aver investito in. E quando si è resa conto di essere stata truffata, si è tolta la vita gettandosi dal viadotto di Bozzano.L’ultima chiamata prima di morireIl marito Giacinto Canini ricorda bene il giorno in cui è morta sua moglie. L’uomo, che fa l’autista, era alla guida quando ha ricevuto la sua ultima chiamata: «Mi ha chiesto 3mila euro.