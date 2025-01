Il coreografo Tommasini l’operazione al cuore grazie a Fiorello e la proposta di fare un figlio con Madonna | Ma ho detto di no

Leggi su Open.online

Ile balletino Lucaha subito da poco un intervento al. Gli è stata ricostruita la valvola mitrale. «È bruciata anche la mia vecchia casa di Malibù, nel tremendo incendio di Los Angeles. È stata la prima casetta che mi sono comprato. Era quasi una capanna di legno, di fronte all’oceano. Per me, che i primi tempi in America dormivo per strada, era la realizzazione di un sogno. L’avevo venduta, ma vederla bruciare è stato un dolore grande», dice al Corriere della Sera.Gli scompensiNell’intervista che rilascia a Francesca Angelerispiega cosa è successo al suo: «Lavoro senza sosta da quando ho 11 anni. Compiuti i 50, invece di rallentare, ho aumentato le sfide. Gli ultimi due anni sono stati incredibili, tra il tour mondiale con Laura Pausini e la trasmissione conall’alba.