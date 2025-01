Calciomercato.it - Ibra pazzo di Vlahovic: la Juve pensa allo scambio con Theo Hernandez

Dusanpuò passare dallaai rossoneri, prende piede un’operazione congiunta tra i due club e piuttosto inattesa con la regia dello svedeseRiflettori sempre più puntati suntus e Milan, protagoniste in campo e fuori. A pochi giorni dal duello andato in scena nella semifinale di Supercoppa italiana, con una vittoria rossonera che in quel momento fece piuttosto rumore, le due squadre si ritrovano, questa volta in campionato eStadium, per un match con in palio punti pesantissimi per la corsa alla Champions. Nel frattempo, entrambe alle prese con un calciomercato che per entrambe dovrà dare risposte importanti e che le vede incrociare a più riprese le rispettive strade.di: lacon– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Lantus non molla per Tomori, preparando un nuovo assalto al difensore inglese, nonostante per Sergio Conceicao l’orientamento sia trattenerlo in rossonero.