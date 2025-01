Ilfattoquotidiano.it - Giulia De Lellis: “Mi sono rifatta il seno a 20 anni, se i ritocchini li faccio a 70 anni neanche me li godo. Tony Effe? Con me è dolce e premuroso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

usa un linguaggio violento? Non capisco perché sia stato messo alla gogna proprio lui, fa un genere che, da che mondo è mondo, ha sempre usato un linguaggio di questo tipo“. Così,Despegne le polemiche sul suo compagno, il rapper romano record-man del 2024 con il suo ultimo album Icon, accusato di usare un linguaggio che, secondo alcuni, inciterebbe alla violenza contro le donne. Nulla di tutto questo, almeno secondo l’imprenditrice digitale che, ai microfoni di Metropolis Extra, qualcosa di personale de La Repubblica, si è raccontata, dalle critiche aalla sua precedente relazione con Andrea Damante. Sul rapper romano, infatti, Denon ha dubbi: “Non si tratta della persona, piuttosto il linguaggio. Per me è una persona straordinaria, non mi danno fastidio questi testi, so perfettamente qualii suoi valori e quanto sia un uomo attento,, gentile,