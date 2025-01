Isaechia.it - Gf Vip, celebre ex Vippona parla della crisi col marito: “Per un periodo abbiamo dormito separati”

Durante l’ultima puntata del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, una ex gieffina ha condiviso un momento molto personale e delicatosua vita.Si tratta di Guenda Goria, che hatoaffrontata con il, Mirko Gancitano, a seguitonascita del loro figlio Noah.L’argomentopuntata era incentrato sulle difficoltà relazionali e, in questo contesto, Guenda ha rivelato quanto sia stato complicato l’arrivo del piccolo Noah per la sua relazione:All’inizio ho un po’ criticato Mirko. Era come se lui non riuscisse a capire la mia stanchezza. Non è stato facile.Dopo il parto, Guenda ha ammesso di essersi sentita smarrita e vuota, trovando sostegno soprattutto nella madre e nella suocera:Grazie alle mamme che mi sono state accanto anche di notte.