Freedom Wars Remastered | Guida al Sistema di Abilitazioni e Progressione

trasporta i giocatori in un futuro segnato dalla scarsità di risorse naturali, dove la vita è governata da prigioni monolitiche e ogni diritto va conquistato. Al centro di questa esperienza troviamo ildelle(Entitlements), un meccanismo che rende ogni passo nel gioco una sfida avvincente.Entitlement System: Cos’è e come funziona?Gli Entitlements regolano ogni aspetto della vita dei Prigionieri, dalle azioni basilari fino all’accesso a funzionalità avanzate del gioco. Questi permessi non sono semplici obiettivi: rappresentano la libertà guadagnata in un contesto in cui persino parlare con un NPC è inizialmente vietato.Acquisizione degli EntitlementsWindow On Liberty:Situata nella cella del giocatore, questa interfaccia consente di acquistare permessi utilizzando i Punti Abilitazione (Entitlement Points).